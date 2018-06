Tó Trips, dos Dead Combo, falou à BLITZ sobre Anthony Bourdain, o chef norte-americano que hoje morreu, aos 61 anos.



Há seis anos, os Dead Combo foram uns dos protagonistas do episódio português de “No Reservations”, uma das séries de televisão do cozinheiro, escritor e melómano.



“Era uma rock star da cozinha e um grande difusor da cultura mundial, algo muito importante num país muitas vezes fechado sobre si e desconfiado das outras culturas, como os Estados Unidos”, afirma Tó Trips, que ao mesmo tempo recorda Anthony Bourdain como “um tipo que podia ser nosso amigo. Nada vaidoso, uma pessoa normal, que passava despercebida”.



Lembrando ainda a sua paixão pelo rock and roll - “no final das filmagens, juntámo-nos no terraço do hotel onde ele ficou hospedado e falámos de bandas dos anos 80 e 90” -, Tó Trips define Anthony Bourdain como “um tipo aberto, que difundia a cultura de todo o mundo através da comida, que também é cultura”.



Para Tó Trips, os Dead Combo tiveram “muita sorte” em serem convidados para participar em “No Reservations”. “Ainda hoje recebemos mensagens de pessoas nos Estados Unidos a dizer que nos conheceram porque nos viram no [programa dos] Bourdain. Posso dizer que os Dead Combo lhe ficam eternamente agradecidos”, garante.



