Quando, ontem à noite, Brian May se sentou na passerela que saía do palco para tocar e cantar 'Love of My Life', o público da Altice Arena juntou-se-lhe num coro acertado.

O mítico guitarrista agradeceu então aos fãs, mas no Instagram foi mais longe, considerando mesmo aquele momento como “provavelmente a melhor 'Love of My Life' da minha vida”.



Num outro post do Instagram, o britânico escreveu: “Obrigado, Altice Arena! E obrigada a todos os meus 17 mil amigos portugueses, tão apaixonados e empenhados, que estiveram na plateia esta noite. Tocar para um público assim é um privilégio sem igual. Juro que NUNCA ouvi nada como aquele bruaá de amor. Adoro-vos!”

Veja aqui um vídeo desse momento e os posts de Brian May: