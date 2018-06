Começa com atraso de quinze minutos – que raio andou a fazer o rapaz Tillman neste fim de tarde cinzento (mas não chuvoso) nos bastidores da área não verdejante do Parque da Cidade do Porto? No novel palco SEAT – a céu aberto disposto e com duas bancadas laterais para gente sentada –, Joshua não entra propriamente de peito cheio. O aparato impressiona: nove músicos em palco, secção de metais, um som mais preenchido e mais volumoso que aquele que nos deu a ouvir no ano passado no Coliseu de Lisboa. De repente, há demasiada coisa a acontecer à volta do rapaz barbudo de guitarra acústica em punho e os mesmos óculos de sol que os mais recentes avistamentos deram a conhecer.

A primeira música é um regresso a 2012, ano do advento desta figura profética – irónica, resignada, sardónica, esperançosa, apaixonada –, ‘Nancy From Now On’, espécie de ponto zero do mito. A seguir dá-se um salto de três anos para ‘Chateau Lobby #4 (in C for Two Virgins)’, charmosa canção onde os sopros mariachi soam mais pronunciados do que em disco. Misty quer mostrar-nos de onde vem de forma sublinhada.

Numa travessia sobre a discografia já apreciável deste nativo de Rockville, Maryland, chegamos à terceira canção com o vislumbre do terceiro álbum, de 2017. ‘Total Enternainment Forever’ é aquela canção onde o nome Taylor Swift figura à cabeça. Letra de língua afiada.

À quarta, já se adivinha, uma amostra do quarto álbum, o recentíssimo “God’s Favorite Customer’: 'Disappointing Diamonds Are the Rarest of Them All'. O piano é proeminente, há um Misty baladeiro que 2018 recebe de braços abertos. Durante a aurorreferencial ‘Mr. Tillman’, bem disposta e soalheira, os nossos olhos centram-se nas projeções de palco, onde o novo álbum do cavalheiro é comicamente propagandeado em registo de televendas.

A partir daí – ou é de nós ou então o homem soltou-se realmente – temos direito à súplica de ‘Please Don’t Die’, a um pouco do ‘catwalk’ de outrora (hoje Misty já não é um louco capaz de beijar o palco a rastejar) na épica ‘Hangout at the Gallows’, ao melhor estilo Elton John de ‘Pure Comedy’ – e macacos nos mordam se o homem não canta isto como se estivesse a gravar um disco. ‘Holy Shit’ prossegue a toada vencedora, que desemboca em ‘Hollywood Forever Cemetery Sings’ e ‘I Love You, Honeybear’, Tillman em rédea solta, teatral e, ainda assim, a cantar como se se tivesse preparado um ano inteiro para uma audição decisiva. Termina a contenda com ‘The Ideal Husband’, abrasiva, rápida e quase catártica, com todas as luzes de palco no máximo. Sai depressa, mas sai em braços.