Os Queen regressarão hoje a Portugal na companhia de Adam Lambert, para um concerto a ter lugar na Altice Arena, em Lisboa.

O espetáculo terá como mote o 40º aniversário do álbum "News of the World", 'casa' para êxitos como 'We Are the Champions' ou 'We Will Rock You'.

O design e produção do espetáculo estarão a cargo de Ric Lipson, da Entertainment Architects Stufish Productions, empresa que já trabalhou com artistas como Pink Floyd, U2 ou Rolling Stones, e que se encarregou das cerimónias de abertura e encerramento dos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008.

Rob Sinclair, designer de luzes que conta com espetáculos de Adele, Peter Gabriel ou Kylie Minogue no seu currículo, e a ER Productions, que trabalhou nos Jogos Olímpicos de Londres (2012), também acompanham os Queen nesta sua nova digressão.

O concerto, que terá início pelas 21h, ainda não se encontra totalmente esgotado. Existem bilhetes à venda para o balcão 1 (65 euros), plateia em pé (55 euros) e Golden Circle (75 euros), em todos os locais habituais.

Esta será a primeira data da nova digressão europeia dos Queen, que entre fevereiro e março passou pela Austrália e Nova Zelândia. Marca, também, o regresso dos Queen e de Adam Lambert a Portugal dois anos após um concerto no festival Rock In Rio-Lisboa.

Recorde aqui as fotos da última passagem dos Queen pelo país e confira o alinhamento provável do concerto:

We Will Rock You

Hammer to Fall

Stone Cold Crazy

Tie Your Mother Down

Another One Bites the Dust

Fat Bottomed Girls

Killer Queen

Don't Stop Me Now

Bicycle Race

I'm in Love With My Car

Get Down, Make Love

I Want It All

Waltzing Matilda

Love of My Life

Somebody to Love

Crazy Little Thing Called Love

Under Pressure

These Are the Days of Our Lives

Whataya Want From Me [P!nk]

I Want to Break Free

Who Wants to Live Forever

Radio Ga Ga

Bohemian Rhapsody

Encore



Day-Oh

We Will Rock You

We Are the Champions