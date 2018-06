Começa hoje, no Parque da Cidade, no Porto, a programação principal do NOS Primavera Sound. Mas ontem, quarta-feira, já houve música na cidade, mais precisamente na Avenida dos Aliados, com um espetáculo grátis a cargo de Fatboy Slim.

