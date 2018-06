Durante muito tempo, Paulo Furtado, aka Legendary Tigerman, duvidou que o vídeo de 'Motorcycle Boy' chegasse a existir fora da sua imaginação.

Inspirado pela subcultura japonesa do bōsōzoku, movimento motoqueiro pela qual se apaixonou da primeira vez que viu o filme “Akira” (de 1988), o português embarcou neste ambiciosa aventura com os realizadores James F. Cotton e Masato Riesser, que conheceu em França, através do seu publisher.



“Eles viram um concerto meu, ouviram o disco e gostaram de duas músicas, uma das quais o 'Motorcycle Boy'”, recorda. Mais ligada “ao vídeo e à publicidade e a pequenos filmes documentais do que ao cinema”, a dupla de realizadores enviou alguns trabalhos a Legendary Tigerman, que os considerou “muito bonitos, muito bem filmados e com uma fotografia incrível”.



Convicto de que o espírito de transgressão que pretendia ilustrar no vídeo estivera vivo pela última vez no Japão, nas atividades motorizadas deste gangue, o português empreendeu então uma busca por “pessoas reais que tivessem vivido este movimento na sua altura de glória”.



Depois de várias falsas partidas, a equipa conseguiu encontrar algumas pessoas que não só haviam pertencido a esta subcultura, como guardavam ainda “todas as motas, todos os casacos, todo o lifestyle - apesar de, para eles, isto ser agora uma coisa de fim de semana, na altura viveram-no intensamente”.



Descobertos os protagonistas, aos quais se juntou uma mulher que ainda hoje é membro deste grupo, faltava ainda perceber como levar a cabo “um projeto super megalómano” a nível de produção.



“Como é que íamos conseguir parar uma autoestrada e ter 20 motoqueiros a entrar em Tóquio?”, recorda Legendary Tigerman, que não esteve presente nas filmagens. “Fez-se como eles faziam: iam três carros à frente, andavam quatro quilómetros, as motos saíam e depois iam mais três carros a bloquear a autoestrada. E todas estas coisas totalmente irreais aconteceram mesmo”, espanta-se ainda o músico.



“Tenho amigos que me perguntam se comprei a curta a alguém ou de quem são os direitos porque, pela complexidade do vídeo, as pessoas não acreditam que isto foi uma coisa feita para uma música!”, confessa.



Apesar do receio de que o vídeo nunca chegasse a ser feito, “muita gente sonhou que isto podia acontecer”. E o sonho comandou as motos de 'Motorcycle Boy', cujo vídeo é, mais do que uma homenagem aos seus protagonistas, “um mini-documentário” sobre um movimento e “um retrato, uma polaroid daquelas pessoas que nos abriram as portas da sua vida. Do que elas foram e do que são agora. Do seu caminho dos anos 80 até aqui”.



Com oito minutos de duração, o vídeo não conta com a participação do próprio Legendary Tigerman.



“Eu adoro motas, mas não ando de mota. Muitas vezes a minha relação artística com as coisas é estética e estilística. Ponderou-se se valia a pena eu entrar no vídeo e eu desde logo disse que não fazia sentido, porque o vídeo não é sobre mim, mas sobre outras coisas. Por isso, é provavelmente o único vídeo da minha carreira em que eu não entro”.

Além de falar sobre realidade que o fizeram sonhar na adolescência, “e ainda fazem”, Paulo Furtado quis ainda fazer um vídeo que fosse um statement.



“Num tempo em que não se aprofunda grande coisa, foi importante para mim fazer um vídeo com oito minutos - uma coisa arriscada e um bocado maluca hoje em dia. Também há aqui alguma vontade de forçar as pessoas a pararem. Não sei se será bem-sucedido, mas vivemos tempos em que tem de se pedir exigência e disponibilidade ao público. Não podemos tratá-lo como pessoas que não conseguem pensar e não conseguem estar 20 minutos a ver uma coisa e a raciocinar. Este vídeo também é um statement, por causa disso”.



Veja aqui o vídeo de 'Motorcycle Boy', um dos temas do mais recente álbum de Legendary Tigerman, “Misfit”.