Aos 21 anos, Lorde não é mais a adolescente estranha que deu um dos concertos mais inesperados da edição de 2014 do Rock in Rio-Lisboa. Esta noite, no NOS Primavera Sound, a artista neozelandesa apresentou aquele que, a nosso ver, foi o mais forte álbum pop do ano passado e fê-lo com segurança e tudo no sítio, mas faltou-lhe maior eficácia na hora de comunicar com o público. As canções são intensas e a entrega está lá, mas a atuação teria sido verdadeiramente inesquecível se se tivesse mantido sempre com a energia da sequência final – irrepreensível a forma como ‘Team’ e o gigantesco hino ‘Green Light’ se encaixaram numa noite fresca de Primavera.

Não há canções menores em “Melodrama” e a sua tradução para palco está no ponto – tal como a voz difícil de adjetivar de Lorde – e isso percebe-se bem quando arranca ao som de uma efusiva ‘Sober’, acompanhada por bailarinos que interpretam livremente as palavras que lhe saem da boca. ‘Homemade Dynamite’ manteve uma energia adolescente encantadora e o regresso a ‘Tennis Court’, do álbum de estreia, numa versão mais lenta, ajudou a compor o ramalhete de “sonhos” que não hesita em descrever.

“Olá Porto, como estão esta noite?”, atira, “é tão bom estar aqui finalmente com vocês. Há muito tempo que não estávamos em Portugal. Tinha 17 anos na altura, acho eu”. Tinha. E, então, sozinha em palco, comandou uma multidão que lhe seguiu todos os passos. Esta noite só alguns os seguiram, nomeadamente a massa de fãs que se concentrou frente ao palco (e que ela decidiu cumprimentar bem de perto, mais tarde, ao som de ‘Team’).

Passou por uma versão sedutora de ‘Magnets’, tema que interpreta com os Disclosure, e sentiu a “vibração mágica” que derramou para uma belíssima ‘Buzzcut Season’ e a bateria profunda de ‘400 Lux’: “esta é antiga”… Tão antiga quanto pode ser. Daí, partiu para a festa de ‘Ribs’ e para a solenidade de ‘The Louvre’. Os elogios ao público sucederam-se, “não tinha umas boas vindas destas há muito tempo”, “há algo de muito especial em Portugal”, “foi um concerto incrível para nós, não fazem ideia”. Está certo. Mas, olhando à volta, tudo nos pareceu um pouco exagerado.

Os momentos mais serenos da atuação foram apresentados sentada no extremo do palco, com as emoções a pairarem-lhe nas pestanas durante a lindíssima balada ‘Liability’, que diz ter escrito num período em que se sentia muito sozinha. “Não me sinto sozinha agora”. E despontaram pirilampos de luz e um coro respeitável por grande parte do Parque da Cidade. De seguida, subiu de tom com ‘Sober II (Melodrama)’ e, especialmente, com a nervosinha ‘Supercut’. A forma certeira como terminaria a atuação começou a pressentir-se com a histeria controlada de ‘Royals’, o single que a catapultou para o estrelato, e avolumou-se com ‘Perfect Places’. Faltou uma maior sintonia, talvez, mas, tal como Bowie avisou, se continuar a crescer assim, Lorde será, certamente, o futuro que a pop merece.