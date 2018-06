Costuma dizer-se: "É um trabalho sujo, mas alguém tem de o fazer". Simon Hattenstone, jornalista do jornal inglês Guardian, voou de Londres para Los Angeles para uma entrevista com Mariah Carey, a diva R&B que vendeu milhões de discos e irá fazer este ano uma digressão de Natal.

"Quando chego, a sala de espera está tão fria que me convenço de que a equipa de Carey só me permitirá conhecer a Rainha do Natal estando eu criogenicamente congelado. Está um dia maravilhoso em Los Angeles lá fora, mas este é o Planeta Mariah", escreve o jornalista. "A sala vai ficando cada vez mais gelada, e uma mulher mandona leva-me para o andar de cima. 'A Mariah não vai responder a questões pessoais, mas pode perguntar-lhe qualquer coisa - qualquer coisa mesmo - sobre a digressão natalícia', diz-me". "Um segurança gigante bloqueia-me o caminho. 'Sim, [fale de] coisas interessantes', afirma, sem ironia. Jesus! Voei para Los Angeles em cima da hora para conhecer a grande Mariah e falar com ela sobre... a digressão de Natal e mais nada. E não houve tempo para reclamar", contextualiza Hattenstone.

"Sou levado para a sala da entrevista. Parece um estúdio de cinema, com operadores de câmara, produtores, maquilhadores... Mas não consigo ver bem, o espaço está escuro. Lá ao fundo está Carey, sentada como uma figura de cera no seu trono. A minha cadeira está à frente dela uns bons três metros. Se me inclinar e esticar um braço ainda estarei a tocar a atmosfera. Há murmúrios e preocupação. Carey está infeliz", descreve o escriba do Guardian.

"Aos 48 anos, Mariah Carey parece uma fabulosa Jessica Rabbit, mas quem me dera ter trazido os óculos. Vestido vermelho curto, dois enormes anéis de diamantes, colar de diamantes, bracelete de diamantes. Até as sandálias brilham". Carey 'despacha' a conversa sobre os concertos de Natal num instante e o jornalista engole em seco. Tem uma entrevista pela frente onde, supostamente, não pode falar de outra coisa que não seja o famigerado Natal de Carey.

"Pensa que há muitos mal entendidos sobre si?". Sim, responde ela. "Tal como?". Não sabe e não quer saber. "Apoia o movimento #MeToo?". Sim. "Já foi vítima de assédio sexual num contexto de trabalho". Sim, já, mas não quer falar disso nesta entrevista, "não me leve a mal, querido!".

Em abril, Carey foi acusada pela ex-manager Stella Bulochnikov de assédio sexual. "Não posso falar sobre isso, mas penso que consegues ver na minha cara o que penso sobre o assunto". Uma das assessoras acena: mude-se de tema. Pergunta-se a Carey que música gosta mais de ouvir. "O silêncio", responde entre gargalhadas.

Sobre as agruras do passado, Carey é mais desenvolta. Fala da doença bipolar que lhe foi diagnosticada, de racismo de que foi vítima, da sua "fraca auto-estima", da dependência de drogas da irmã Alison... até que é interrompida pela assessora. Passa-se para as relações amorosas. Pior ainda. "Estou a tentar não entrar por aí e tudo o que você faz é insistir...". A entourage de Carey, escreve o jornalista, começa a ficar realmente impaciente.

No fim de "uma das entrevistas mais estranhas que já fiz" é a própria artista que se predispõe a esclarecer alguns mitos sobre o seu 'estatuto de diva'. "É verdade que certo dia pediu 20 gatos brancos e 100 pombas brancas para um concerto?". "Não, 20 gatos é mentira. Não sou rapariga de gatos, nem sequer tenho um", atira. "Pede sempre um novo tampo de sanita e torneiras de ouro cada vez que fica num hotel?". "A sério? Para isso comprava uma casa", devolve. "Só se banha em água mineral francesa?". "Não, apenas em leite", responde. "Quente ou frio?". "Frio". "Portanto, a parte da água é falsa?", questiona o jornalista. "Bem, não havendo água corrente limpa, penso que terei de usar água engarrafada, não acha?".

Para o 'encore' ficou um direto e inequívoco "O que pensa de Donald Trump?". A bola é devolvida pela porta-voz da equipa de Carey: "ok, já está. Obrigado, Simon". Mariah Carey "desaparece nas trevas".