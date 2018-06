Os Foo Fighters regressaram ao Estádio Ullevi, na cidade sueca de Gotemburgo, três anos depois do incidente que levou o vocalista Dave Grohl para o hospital.

Agora, Grohl resolveu encenar a famosa queda de palco que o levou, depois, a tocar durante algum tempo sentado num trono apetrechado (o mesmo que deu jeito a Axl Rose menos de um ano depois...). Na noite de terça-feira, num concerto integrado na digressão Concrete and Gold, tudo começou com um sósia de Grohl a cair estrondosamente do palco para estupefação do público sueco. Pouco depois, o verdadeiro Grohl apareceu e, são e salvo, deu início a 'All My Life'.