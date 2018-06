Os fãs de Johnny Depp têm especulado acerca de uma eventual doença grave do ator, após este ter surgido em público visivelmente mais magro e de cabelo rapado.

No entanto, a explicação poderá bem mais benigna: o aspeto de Depp estará relacionado com o papel que terá num novo filme, "Richard Says Goodbye". O ator norte-americano interpretará um professor universitário a quem é diagnosticada uma doença terminal, o que ajuda a justificar a sua nova 'aparência'.

Ainda que esta justificação não tenha sido confirmada de forma oficial, fonte próxima de Depp revelou à E! News que o ator se encontra "bem de saúde", não existindo motivos para alarme. Veja algumas das fotos recentes de Depp: