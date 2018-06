Shawn Mendes, que no próximo verão atua no Meo Sudoeste, participou no programa “Carpool Karaoke”, de James Corden.

Além de cantar vários dos seus próprios êxitos com o apresentador britânico, o canadiano de origem portuguesa revelou ter começado recentemente a viver sozinho e confessou ser um enorme fã da saga “Harry Potter”.

Veja aqui.

Shawn Mendes atua no Meo Sudoeste, na Zambujeira do Mar, a 11 de agosto, e na Altice Arena, em Lisboa, a 28 de março de 2019.