Chega às salas de cinema no dia 2 de novembro o remake de Suspiria, clássico dos filmes de terror dos anos 70.

O filme, que já conta com um novo trailer, tem no elenco nomes como Tilda Swinton, Dakota Johnson e Chloë Grace Moretz, bem como Jessica Harper, a protagonista principal do filme de 1977 realizado por Dario Argento.

A banda sonora da película, dirigida por Luca Guadagnino, foi composta por Thom Yorke, dos Radiohead, e já pode ser escutada neste mesmo trailer. Veja e ouça aqui: