Nick Cave passou este domingo por Londres, na companhia dos seus Bad Seeds, para um concerto integrado no festival All Points East, que teve lugar no Victoria Park, na zona leste da capital inglesa.

A principal surpresa do concerto foi a subida ao palco de Kylie Minogue para um dueto em 'Where The Wild Roses Grow', canção de 1995 de Nick Cave and the Bad Seeds com a australiana.

O momento foi bastante aplaudido pelos fãs, que o registaram e partilharam posteriormente, nas redes sociais. Veja aqui:

Nick Cave é um dos cabeças de cartaz do NOS Primavera Sound, subindo ao palco principal do festival do Parque da Cidade do Porto no derradeiro dia do evento, 9 de junho.