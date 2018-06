Kanye West falou sobre as questões de saúde mental que o afetam numa entrevista sobre o álbum que editou na semana passada, "Ye". Em conversa animada com o radialista Big Boy, o rapper de 40 anos sorriu muito apesar de falar de assuntos sérios.

"Sou muito privilegiado. Se pensarmos nas pessoas que sofrem de distúrbios mentais que não são o Kanye West e não têm a possibilidade de fazer música", começou por dizer, acrescentando de seguida: "só fui diagnosticado com um problema mental quando tinha 39 anos".

Depois de interpelado pelo entrevistador, West continuou: "acho que toda a gente tem algum [problema mental], mas tal como digo no álbum: não é uma incapacidade, é um super-poder". Veja o vídeo abaixo.

"Ye", sucessor de "The Life of Pablo", de 2016, foi editado na passada sexta-feira e tem apenas 7 canções, entre as quais se encontram colaborações com Kid Cudi, Nicki Minaj e Bon Iver, entre outros.