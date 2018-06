Demi Lovato foi forçada a pedir desculpa após ser bastante criticada pelos seus fãs, devido a uma "partida" de natureza sexual controversa.

A cantora, que atua em Portugal no Rock in Rio-Lisboa a 24 de junho, havia dito, no Twitter, que a maior partida que já havia pregado foi a um dos seus guarda-costas, quando contratou uma prostituta para o surpreender no seu quarto.

"Ela entrou no quarto dele e agarrou-lhe as partes baixas. Ele passou-se", contou.

No entanto, apesar de Lovato ter achado graça, os fãs nem por isso - criticando a cantora pelo que consideram ser um caso de assédio e abuso sexual.

"O abuso sexual não tem piada nem deve ser encarado de forma leve. Só porque ela [Lovato] também é vítima, isso não desculpa os seus atos", escreveu um dos fãs.

A cantora ainda se defendeu, dizendo saber "o que é ser abusada sexualmente" e não precisar de ser "ensinada" em relação ao assunto, mas acabou por pedir desculpa "a todos os que se ofenderam".