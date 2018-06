Os Migos eram um dos grandes destaques do cartaz do festival Primavera Sound, em Barcelona, mas não puderam marcar presença no evento.

O trio rap deveria ter atuado no festival na passada sexta-feira, mas perdeu o avião que o levaria para Barcelona, forçando a organização a arranjar um substituto: Skepta, que atua em Portugal em agosto, no festival Vodafone Paredes de Coura.

No entanto, a substituição não correu como esperado. Devido a um atraso no seu vôo, o rapper britânico não conseguiu chegar a tempo de atuar no festival - apesar de, e ao contrário dos Migos, ter aterrado em Barcelona.