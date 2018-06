Nick Cave passou esta semana pelo festival Primavera Sound, em Barcelona, a poucos dias de regressar à cidade do Porto, onde atuará a 9 de junho.

O músico australiano, que anda em digressão na companhia dos "seus" Bad Seeds, mostrou uma vez mais ao vivo as canções de Skeleton Tree, álbum editado em 2016 e criado após a morte de um dos seus filhos, Arthur, com apenas 15 anos de idade.

O jornal espanhol El País fez referência a esse facto e descreve "um homem à procura de uma cura para a sua dor, [que está] sempre presente na sua música". "Pôs-se de joelhos, orou no chão e desafiou todos os seres vivos com o seu olhar", pode ler-se ainda.

Para além dos temas de Skeleton Tree, Nick Cave cantou ainda alguns dos seus êxitos de sempre, como "The Mercy Seat" ou "Red Right Hand". Confira a fotogaleria do concerto, em cima, e o alinhamento aqui:

Jesus Alone

Do You Love Me?

From Her to Eternity

Loverman

Come Into My Sleep

The Ship Song

The Mercy Seat

Red Right Hand

Girl in Amber

Distant Sky

Jubilee Street

Deanna

Stagger Lee

Push the Sky Away