Em 1962, Tom Jobim e Vinicius de Moraes compunham aquela que é uma das mais famosas - se não a mais famosa - canções da música brasileira, "Garota de Ipanema". E, como qualquer artista, músico e poeta tiveram a sua própria musa.

Helô Pinheiro, hoje com 72 anos, foi a musa em questão. Tinha apenas 17 anos quando se passeava pelo bairro de Ipanema, sendo observada, por diversas vezes, por Jobim. Reza a história que o músico terá dito a Vinicius, sobre Helô, "não é a coisa mais linda?", ao que este responde "cheia de graça". Daí nasceriam os dois primeiros versos da famosa canção.

Helô só saberia ser a musa inspiradora de Jobim e Vinicius dois anos mais tarde, em 1964, já a canção era um sucesso. O músico terá, tentado, aliás casar com ela - mas foi rejeitado, existindo duas teorias: a de que Helô se considerava "inexperiente" e, portanto, não daria uma boa esposa; e a de que já namoraria com um outro rapaz do bairro do Leblon, Fernando Pinheiro, com quem acabaria por se casar em 1965.

Pinheiro não capitalizou imediatamente a sua fama, tendo rejeitado inúmeras propostas para ser modelo e/ou atriz. Mas fê-lo, anos mais tarde, tornando-se uma empresária de sucesso e apresentadora de televisão, e dando o rosto por centenas de produtos.

A explicação para não se ter atirado imediatamente para os braços do estrelato está na sua família, conforme explicou à revista Negócios, em 2012. "Fui criada numa família muito severa e conservadora. O meu pai era militar e não gostou nada de eu me ter tornado no foco da imprensa de todo o mundo, e dos olhares dos homens mais velhos", disse então.

Um dos pontos mais altos da fama aconteceu em 2003, quando Helô, juntamente com a sua filha Ticiane (então com 24 anos), posou para a revista Playboy - sendo, aos 58 anos, a mais velha a fazê-lo.

Getty Images

Já o mais baixo surgiu dois anos antes, quando os herdeiros de Tom Jobim e Vinicius de Moraes a processaram por ter explorado comercialmente o nome "Garota de Ipanema", através da sua loja de roupa. O caso acabou por ser resolvido dez anos depois, com ambas as partes a chegarem a acordo - mas não sem Helô Pinheiro ter sofrido "prejuízos económicos e psicológicos".