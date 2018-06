Lily Allen tem regresso marcado com "No Shame", o seu quarto álbum, na próxima semana, e falou à BLITZ sobre as novas canções e também a forma como vê as alterações trazidas à indústria musical com as plataformas de streaming e redes sociais.

"Sinto que sou um bom exemplo do lado mais autêntico da Internet", começa por dizer a artista britânica, que saltou para ribalta em 2006, impulsionada pelo sucesso que teve no MySpace, "sempre quis apresentar o meu eu autêntico".

Allen defende que "é difícil fingir o que quer que seja" na Internet, "o que acontece nos tops de vendas e no mainstream, neste momento, é que se torna muito óbvio quem são os músicos e os não músicos. É muito óbvio, para mim, quem está a fazer música para o Spotify…".

"Acho que as pessoas estão a habituar-se a consumir música desta nova forma e surgirão sempre pessoas a tentar aproveitar-se e a armarem-se em espertas em vez de tentarem simplesmente oferecer um bom produto. É assim que funciona o capitalismo, não é?".

Ouça abaixo o tema 'Lost My Mind', o mais recente a ser desvendado de "No Shame", que chega às lojas e plataformas de streaming daqui a uma semana.