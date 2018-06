Aos 30 anos, Aurea acaba de lançar o quarto álbum, “Confessions”. Tendo mudado um pouco a sonoridade que vinha a praticar, a cantora que cresceu no Algarve confessa que receou que a reação do público pudesse não ser a melhor. Mas o primeiro lugar no top de vendas deu-lhe alento para os meses que aí vêm, que dividirá entre numerosos concertos e a participação como jurada no concurso “The Voice”. Eis as “confissões” de Aurea.

Acaba de lançar um novo álbum, que de imediato atingiu a primeira posição do top de vendas. É bom poder contar com esse apoio do público?

É uma maravilha! É sempre complicado quando decidimos fazer uma mudança, como eu decidi fazer neste álbum, porque não sabemos se o nosso público mais fiel, mais antigo, vai continuar a gostar ou se vai abandonar. Mas também podemos agradar a um público novo. É sempre uma descoberta, como começar outra vez do zero. E é óbvio que isso também tem a sua magia. Mas sentimos o peso da responsabilidade. E quando soubemos que o disco estava em primeiro lugar ficámos muito felizes: foi um grande incentivo, um grande apoio para avançarmos e percebermos que estamos no caminho certo.

Quando diz "ficámos", refere-se a si e à sua equipa?

Sim, claro. (risos) Não consigo falar disto individualmente, porque não faria sentido. É muita gente a trabalhar, desde músicos, produtores, compositores, a agência, a editora... Eu costumo dizer que sou a porta-voz de toda a gente.

Este álbum tem por título “Confessions” e vai buscar inspiração aos segredos que as pessoas lhe costumam contar. Confiam-lhe muitos segredos?

Confiam-nos a todos nós!



Mas há pessoas com mais queda para esse papel de confidente...

Eu já ouvi muita coisa! E foi daí que veio esta ideia de falar de segredos. Já me confidenciaram tanta coisa ao longo da vida - e não só pessoas próximas, mas também pessoas que às vezes se cruzam comigo num certo momento e temos um entendimento tão bom que acabam por desabafar comigo, sem eu estar à espera. Aproveitei esses assuntos que normalmente acabam por morrer dentro de nós e decidi dar-lhes vida e contá-los ao público de forma a manter o anonimato das pessoas que falaram comigo. Quis explorar estes assuntos de forma bonita, não os deixando morrer. Transformando-os em arte. Então dei estes segredos ao Rui [Ribeiro] e ele fez a sua magia com todo o primor.

Até porque muitos dos nosso segredos acabam por ser comuns a muita gente...

Claro que sim. Das pessoas que me confidenciaram coisas, algumas já ouviram o álbum, ou seja, já ouviram os seus próprios segredos e nem perceberam que eram os seus. E eu acho isso maravilhoso. Tal como outras pessoas me disseram: esta música tem tudo a ver comigo, ou com uma altura da minha vida. Para mim, isso acaba por ser inspirador, porque eu também me revejo nos assuntos que são falados neste álbum. E é um desafio poder ir para cima de um palco interpretar estas músicas e meter-me na pele de quem passou por aquilo. Conhecendo as pessoas e tendo ouvido os seus segredos de forma tão pormenorizada, é como se estivesse a viver aqueles [seus] momentos. Está a ser muito enriquecedor.

Rita Carmo

Esta tendência para ouvir os outros tem alguma coisa a ver com...

A Psicologia? (risos) Sim, um bocadinho. Eu quis seguir Psicologia porque não percebia muita coisa nos seres humanos. E acho que nunca hei de perceber - conforme vamos amadurecendo e crescendo, vamos percebendo que há coisas que mais vale deixar ir. Mas adoro Psicologia. Além disso, o meu irmão, a minha melhor amiga e a minha cunhada são psicólogos, então chegar a casa e ouvir uma data de coisas, de matérias e de testes, para mim é super aliciante.



Mas também andou em Linguística, que no fundo também tem uma componente psicológica...

A Linguística foi um erro de percurso. Na altura, pensava que podia seguir Linguística Forense e cá em Portugal, sendo possível, não há tanto por explorar. Quando comecei a perceber que não poderia seguir o que queria, decidi mudar de curso, para Teatro na Universidade de Évora.

E como foi a experiência de estudar na Universidade de Évora?

Maravilhosa! (risos) Eu sempre quis estudar lá. Lembro-me de fazer uma visita de estudo, quando andava na escola, e de ficar encantada com os claustros da universidade e de dizer: um dia gostava de estudar aqui. E foi uma amiga que estava a estudar em Évora - a minha amiga psicóloga - que me disse: mas tu sempre quiseste estudar em Évora, porque é que não tentas vir para cá? E foi a melhor coisa que fiz, porque vivi ali praticamente três anos e conheci muita gente, aprendi muita coisa... E apaixonei-me pelo Teatro, porque era muito pouca a experiência que tinha nessa área. São tempos que recordo com muito carinho. Se tivesse de voltar atrás no tempo, e já me fizeram esta pergunta, voltaria à altura da universidade, que foi maravilhosa.

Não tem trabalhado em representação, ultimamente?

Ultimamente não. Tive a oportunidade de fazer dobragens para dois filmes: “Happy Feet” e “Patrulha de Gnomos”, na altura do Natal, com o Diogo Piçarra. É bom, porque dá para matar as saudades. É completamente diferente de estar em palco e fazer teatro... e é um trabalho muito exigente, mas também muito prazeroso. Divirto-me muito!

O curso de Teatro ajudou-a a saber estar em palco, por exemplo?

Eu acho que me ajudou sobretudo a ultrapassar a timidez, porque sempre fui uma miúda super reservada, muito tímida. Ajudou-me a entrar em palco, a olhar para as pessoas, a lidar com aquilo tudo. Nas aulas de Corpo e Movimento Cénico fazemos imensos exercícios para aprender a lidar com o outro e ter confiança; isso ajudou-me muito.

É conhecida pelo poderio da sua voz. Quando é que teve noção que sabia cantar, ou que tinha o instrumento para isso?

Eu sempre adorei cantar. A minha mãe diz que se lembra de eu cantar desde os 3, 4 anos. Não conheço a minha vida sem música, ou sem cantar. Mas encarava a música ou o canto de forma tão natural que nunca pensei que pudesse ser uma profissão. Pensava que iria para a universidade, tirava o meu curso... eu e o meu irmão fomos educados assim pelos nossos pais. “Vão tirar a licenciatura, a pós-graduação, o mestrado... E vão ter a vossa profissão”. Sempre me foquei muito nisso e andei perdida uma série de tempo. Quis Psicologia, depois andei em Linguística, depois fui para Teatro, sempre tive um fascínio enorme por Medicina... parecia que não sabia qual era o meu lugar no mundo. A partir do momento em que o Rui Ribeiro, que me conheceu na universidade, onde estudava música, me perguntou se eu queria gravar um disco é que se fez o clique. E mesmo quando me perguntaram, eu fiquei um bocadinho apática, tanto que pensaram que eu não queria! (risos) Eu nunca tinha considerado era a hipótese. Mas, quando apareceu a oportunidade, percebi: agora sim, estou no caminho certo, a fazer aquilo de que realmente gosto. Encontrei-me.

O que lhe dá mais prazer, na música?

O que eu realmente gosto, na música, é dos concertos. (risos) Pisar o palco e cantar e partilhar música com a minha banda, com a minha equipa e com o público que está ali connosco. Adoro estar em estúdio, gravar o disco, mas a música a acontecer ali, em tempo real, com o público à nossa frente, tem uma magia completamente diferente. E é isso que me faz feliz.



Quais os concertos mais especiais, ou mais memoráveis, que já deu?

Dei um concerto na Madeira que foi especial por uma coisa menos boa: estava afónica e tinha um concerto nesse dia. E não queria cancelar o concerto por nada. Então levei uma injeção de cortisona e fui fazer o concerto, à noite. E foi um momento muito especial, porque naquela noite percebi que a equipa que tenho à minha volta realmente se preocupa comigo e está lá, quer eu precise quer não precise. Olhei para cada um deles e só faltava estarem de mãos estendidas, a amparar-me, e isso tocou-me muito. A certa altura olho para o nosso road manager, que é um homem muito sério, muito tough, e vejo-o com lágrimas nos olhos! E o público não arredou pé. Não sei se chegaram a perceber o que se passava, mas foi um concerto inesquecível, para mim. Como é óbvio, também adorei pisar o palco do Coliseu de Lisboa, foi super especial, e o concerto que dei na Avenida dos Aliados, no Porto, na última passagem de ano. Foi incrível, tinha muita, muita gente e divertimo-nos muito, nessa noite.

Neste disco tem uma canção escrita pela Carolina Deslandes. É bom termos cada vez mais mulheres não só a cantar como a escrever, a compor, na música portuguesa?

Completamente! Independentemente de ser mulher ou não, cada vez temos é mais compositores, cantores e bandas com qualidade, em Portugal. E isso é muito bom. Cada vez mais consumimos mais a nossa música. Continuem a apoiar os músicos portugueses, independentemente do tipo de música, do género, da raça, da língua... Apoiem a nossa música, porque tem cada vez mais qualidade.

É verdade que a Carolina Deslandes acabou por acertar na temática do disco, mesmo sem conhecê-la?

Foi muito curioso, porque estávamos mesmo a acabar o disco quando a Carolina me mandou uma mensagem no Instagram a dizer que tinha uma música que gostava que eu ouvisse. Enviou-ma, eu ouvi-a e imediatamente a adorei; identifiquei-me imediatamente com a letra! E foi muito engraçado, porque ela não conhecia a temática dos segredos, nem que eu estava a fazer uma mudança a nível sonoro - e a canção que me deu encaixou como uma luva! A 'Done With You' é um equilíbrio entre o que eu fiz e o que estou a fazer neste momento, e foi por isso que a escolhemos como single - é um compromisso entre o passado e o presente. Falei-lhe disto tudo e ela disse-me: realmente há coisas que não se explicam. Costumo dizer que esta canção foi um presente que a Carolina me deu. (risos)

Qual a sua opinião sobre o movimento #metoo e todas as denúncias de assédio sexual e abuso de poder a que temos assistido?

Primeiro, ainda bem que as mulheres se tornaram cada vez mais corajosas. E é óbvio que a nossa sociedade nos abriu a mente, a consciência, para que pudéssemos ser corajosas, abrir a boca e falar tudo cá para fora. As pessoas estão muito mais atentas e o espírito de entreajuda também é muito mais forte hoje em dia; eu apoio estas mulheres a 100%. Merecem ser ouvidas e este é um assunto que merece ser tratado de forma justa nos dias que correm. Não falo só das denúncias de assédio, mas de violência doméstica e afins. Há tanta gente que se esconde e não tem coragem de [denunciar], muitas vezes por falta de apoio. E acho que esse apoio já existe hoje em dia. Denunciem: vocês vão ter ajuda ao vosso lado, a 100%, de certeza absoluta.



E, no fundo, todas conhecemos casos destes...

Se cada um de nós puder fazer alguma coisa por estas pessoas, por mais pequenina que seja, já vai ser muito. Já vamos ajudar.

É também jurada no programa The Voice, no qual trabalhou com a então concorrente Cláudia Pascoal. Como viu a sua prestação no Festival da Eurovisão?

Fiquei super orgulhosa. Gosto muito dela - acho-a uma cantora espetacular, incrível, com uma identidade muito própria. [No concurso] eu dizia-lhe que ela era diferente, que tinha um timbre diferente, o que nos dias de hoje é muito bom. Fiquei muito orgulhosa por ela nos representar a todos na Eurovisão. Para mim, o lugar foi injusto. (risos) Porque a música era boa e a Isaura também é uma excelente compositora, além de a Cláudia ser uma excelente intérprete. Fiquei muito contente com a prestação delas na final.

Imagina-se a participar no Festival da Canção?

Porque não? Teria de ouvir a música, perceber se me identificava com ela e saber se estaria ao seu nível, e se poderia interpretá-la para o nosso país e lá para fora.



Participou no disco “Bowie 70”, a convite do David Fonseca. Como foi cantar uma das canções mais emblemáticas de David Bowie, 'Starman'?

Foi muito bom e agradeci-lhe imenso por se ter lembrado de mim. Foi mais um desafio, porque a estética do David Bowie não é a minha e, mais uma vez, tive de sair da minha zona de conforto e dar um salto de fé, para interpretar esta música, que é conhecida por toda a gente... É uma grande responsabilidade. Foi uma grande honra poder fazê-lo e o David foi muito aberto comigo; deixou-me à vontade para eu poder interpretar da minha forma. Disse-me que se tinha lembrado de mim pelos arranjos que tinha feito da música, que achava que se encaixavam na minha voz. Foi mais um trabalho que me deu muito prazer!

E deu para conhecer outros cantores ou gravaram individualmente?

Gravámos individualmente. O disco está carregado de cantores que eu admiro muito, por isso mais uma vez senti-me super honrada por poder fazer parte, mas cada um de nós gravou individualmente com o David. Penso que ele também quis manter a nossa privacidade, a nossa bolha em cada uma das gravações, e manter um momento só nosso.

Sei que é uma grande fã de séries...

Adoro! (risos)



Quais as suas favoritas de momento?

Toda a gente fala disso e não vou ser diferente: a série “Casa de Papel” está muito boa. Também acompanho “A Guerra dos Tronos” e estou ansiosamente à espera da última temporada, que é em 2019! (risos) Acabei há pouco tempo de ver “Bates Hotel”. “Black Mirror”, da Netflix, também é ótima. “A Pecadora”, com a Jessica Biel... Mas neste momento, com o trabalho no disco, ensaios e concertos, não tenho tido a possibilidade de ver filmes nem séries. Estou à espera de um intervalo para voltar.

Mas em circunstâncias normais é um dos seus escapes?

Sem dúvida. Se gosto de uma série, e se tenho um dia livre... Aconteceu-me com o “Game of Thrones”: não vi em tempo real, vi mais tarde. Entre concertos, quando tinha um dia livre, acordava, não tirava o pijama e ficava um dia inteiro a ver a série! (risos) Via episódio atrás de episódio, porque é uma série realmente muito boa. Só comecei a vê-la [tardiamente] porque achava que não ia gostar, até lhe dar uma oportunidade e perceber que vale muito a pena.

Tem algum dueto de sonho? Alguém com quem gostasse muito de cantar?

Ui, tanta gente! (risos) Também valem coisas impossíveis? Aretha Franklin, Portishead, James Morrison, John Mayer... Diogo Piçarra, de quem gosto tanto, Ana Moura... com a Marisa Liz tive a oportunidade de cantar há pouco tempo, foi mais um sonho realizado. O Rui Veloso, que adoro desde miúda e já vi tantos concertos dele e admiro-o tanto… A Carolina Deslandes, porque não? É muito bom poder partilhar o palco com uma pessoa que tenha o mesmo amor que nós pela música. E, se houver cumplicidade entre os dois artistas, sabe muito bem.

Cresceu no Algarve. É uma região à qual ainda volta com frequência?

Claro! E quando não consigo ir, já me sinto mais em baixo. Parece que preciso de voltar para recarregar energias. Agora já não vou lá há alguns meses. Fui em trabalho, mas não consegui ir a casa nem ir aos meus sítios com os meus amigos. Estou à espera de ter uns dias para poder fugir e passar um tempinho com os meus pais. Faz-me mesmo falta.

É um dos seus lugares favoritos?

Sem dúvida nenhuma. A casa dos meus pais, não o Algarve. (risos) E a praia. Eu cresci ao pé da praia, em Silves… Quer seja primavera, verão, outono ou inverno, é muito importante estar perto.

Quais as viagens que mais a marcaram?

Eu adoro viajar. Adoro conhecer o mundo e quanto mais diferente, melhor. E adoro destinos de praia, como é óbvio. Aliás, prometi a mim mesma que havia de tentar conhecer, até ao dia em que morrer, o máximo de destinos de praia que pudesse. Qualquer viagem é muito importante e [trata-se do] melhor investimento que fazemos nesta vida. É importante para relativizarmos as coisas e percebermos que somos deste tamanhito, comparado com tudo o que existe no mundo. Gosto muito do Brasil - é óbvio que tem duas realidades muito fortes e contrastantes, mas isso também é importante para o que eu estava a dizer. Aprendes a ver as coisas de forma completamente diferente. As [Ilhas] Maurícias repeti este ano, porque adoro a natureza e sinto-me em paz total comigo e com o mundo. É maravilhoso para poder fazer uma pausa e limpar a cabeça; viajar para mim é como fazer um reset.

