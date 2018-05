Snoop Dogg entrou esta semana para o livro dos recordes do Guinness, ao fazer o maior gin com sumo de laranja do mundo.

O recorde foi batido no festival BottleRock Napa Valley, com o produto final a ultrapassar os 500 litros.

Esta foi, também, uma homenagem do rapper a uma das suas canções de maior sucesso, "Gin And Juice".

No total, foram utilizados 38 garrafões de sumo de laranja, 154 garrafas de brandy de alperce e 180 garrafas de gin.

O rapper publicou, posteriormente, uma fotografia em que surge junto ao copo recordista, com o certificado do Guinness na mão. Veja aqui: