O antigo manager de Jeff Buckley, Dave Lory, esteve recentemente à conversa com o radialista Kyle Meredith para o podcast deste.

Lory, que editou este mês um novo livro sobre Buckley intitulado From Hallelujah to Last Goodbye, falou sobre o segundo álbum de estúdio do músico, intitulado My Sweetheart, The Drunk - que acabou por não ser completado, devido à sua morte.

Este disco, revelou Lory, poderia ter vindo a contar com colaborações de outros artistas como Patti Smith, Jimmy Page, Robert Plant, Elvis Costello e um dos amigos mais chegados de Jeff Buckley, Chris Cornell, que faleceu pouco antes do ex-manager completar o seu livro.

"O Chris Dowd [vocalista dos Fishbone, que também marca presença no livro] disse-me que a música é como um desporto violento", afirmou, referindo-se não só às mortes de Buckley e Cornell como de Gregg Allman, com quem também trabalhou.

Numa nota mais alegre, Dave Lory falou de como conheceu e se tornou amigo de Jeff Buckley: num café, tendo ambos falado de metal dos anos 80.

"Fui manager de digressão de muitas bandas de metal nos anos 80. [Buckley] era um grande fã do género", contou. "Ouvia desde metal a cantores paquistaneses, picava aqui e ali". E chegou a gravar, ao vivo, algumas canções nestes moldes - que nunca chegaram a ver a luz do dia.

Ouça aqui a entrevista completa: