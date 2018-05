Return to the Pit

Morreu Josh Martin, antigo guitarrista da banda grindcore Anal Cunt. Tinha 45 anos.

Segundo as autoridades de Providence, no estado de Rhode Island, o músico caiu de costas de umas escadas rolantes após "uma brincadeira".

Martin ter-se-á sentado no corrimão e perdido o equilíbrio, caindo de uma altura considerável e batendo com a cabeça numa mesa. Acabaria por falecer já no hospital.

Martin foi membro dos Anal Cunt durante dois períodos, de 1996 a 2001 e de 2006 a 2011, tendo participado em discos como It Just Gets Worse e 40 More Reasons to Hate Us.