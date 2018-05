Liam Gallagher falou da sua relação com a sua filha mais velha, Molly, a qual conheceu pessoalmente apenas na semana passada.

Em declarações à BBC, o ex-Oasis disse de Molly que é "uma boa miúda" e que se está "a dar bem" com os seus outros filhos.

Sobre uma maior presença de Molly na sua vida, Liam não quer garantir nada, apesar de o desejar: "espero que ela não se canse de mim", afirmou.

Molly, de 20 anos, é filha de Liam Gallagher e de Lisa Moorish, vocalista dos Kill City, com quem o ex-Oasis teve um caso no final dos anos 90. Ao longo deste período, Liam sempre disse que Molly "estava melhor com a mãe".