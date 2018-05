Aurea, que muito recentemente lançou um novo álbum, “Confessions”, deu uma entrevista à BLITZ, na qual falou sobre as novas canções e outros temas, como a sua paixão por séries e por viagens.



Em relação à série “A Guerra dos Tronos”, por exemplo, a cantora admite ter começado a acompanhar tardiamente o programa, por achar “que não ia gostar”.



“Entre concertos, se tivesse um dia livre, acordava, não tirava o pijama e ficava o dia inteiro a ver a série!”, confessa.



