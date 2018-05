James Corden revelou que Bryan Adams foi um dos artistas que se recusou a participar no programa "Carpool Karaoke". O apresentador britânico explicou que o artista canadiano chegou a ir ter com ele mas virou costas e foi embora depois de ver uma lista com artistas que já tinham participado.

Em conversa com Steven Tyler, dos Aerosmith, durante um jogo de verdade ou consequência no talk show "The Late Late Show", Corden explicou que, há uns anos, teve a ideia de convidar o cantor canadiano para um especial de celebração do aniversário do filme "Regresso ao Futuro", mas que Adams não ficou entusiasmado.

"Íamos fazer uma espécie de 'melhor dos anos 80' e tínhamos convidado - num DeLorean - o Bryan Adams para fazer aquilo", começa por dizer o apresentador, "portanto ele chegou, viu a lista das pessoas que já tinham feito, virou costas, começou a andar, entrou no carro e foi-se embora. Nunca mais ouvi sequer uma palavra da parte dele. Foi-se embora".

Corden diz, no entanto, que adora o artista canadiano - "tem imensos êxitos, é fantástico" - e que percebe a reação dele e não guarda rancor. Veja o vídeo abaixo.