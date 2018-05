A boy band sul-coreana BTS alcançou esta semana um feito inédito: tornou-se na primeira banda daquele país a chegar ao número um das tabelas de vendas, nos Estados Unidos.

Love Yourself: Tear, novo álbum dos BTS, conseguiu chegar ao primeiro lugar na semana do seu lançamento, tendo vendido mais de 100 mil cópias.

Não é a primeira vez, no entanto, que os BTS dão uma prova de força nas tabelas da Billboard: em 2017, Love Yourself: Her, o seu álbum anterior, alcançou o sétimo lugar.

Love Yourself: Tear é, também, o primeiro álbum cantado numa língua que não o inglês a chegar ao primeiro lugar das tabelas em 12 anos. O último a fazê-lo havia sido Ancora, dos Il Divo, em 2006.