Em entrevista à BLITZ, Shirley Manson, vocalista dos Garbage, falou sobre o facto de o rock estar hoje afastado dos tops de vendas e de singles, a nível mundial, contrariamente ao que acontecia quando, em 2008, a sua banda editou "Version 2.0", disco que será agora alvo de uma reedição comemorativa.

Questionada sobre o panorama musical atual, a artista começou por defender: "o modelo do rock esgotou-se e as pessoas ficaram mais entusiasmadas com novos sons que lhes estavam a ser oferecidos por muita da produção da pop e do hip-hop"

"Ironicamente, agora que já tivemos 20 anos de música pop e o género começa a parecer velho e cansado, as pessoas estão novamente a perguntar-se 'onde estão as bandas?'. Bom, foram vocês que mataram todas as bandas", continua, “mas queremos ouvir as bandas!”. Então, encontrem as bandas!".

Manson defende também que "há jovens muito entusiasmados com a música rock porque não a conseguem encontrar. Não a conseguem ouvir, não a conseguem ver... Não a veem representada, portanto sentem-se excitados e curiosos. Isso é maravilhoso".

Contudo, a cantora não pensa que "a música rock vá necessariamente voltar a dominar o panorama musical como fez outrora". "Acabo por olhar para o género como olho para a ópera: a ópera será sempre relevante, tal como a música rock será, também, sempre relevante. Podem é não representar uma fatia tão grande do todo cultural".

A reedição comemorativa dos 20 anos de "Version 2.0", o segundo álbum dos Garbage, chega às lojas no dia 22 de junho. Ouça abaixo uma versão acústica de 'Medication' que será incluída nesta edição especial do registo.