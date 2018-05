Um concerto dos Queens of the Stone Age em Madison, no estado norte-americano do Wisconsin, na passada terça-feira acabou de forma abrupta - e os fãs ainda não entenderam o que se passou.

A banda de Josh Homme abandonou o palco quando faltavam ouvir-se ainda mais sete canções, não explicando sequer os motivos que levaram à sua saída.

Segundo alguns relatos, o vocalista e guitarrista da banda encontrava-se algo alcoolizado. Mas também há quem diga que o fim do concerto tenha sido provocado por queixas dos "vizinhos" do estádio Breese Stevens, onde o concerto se realizou, devido ao barulho.

Recorde-se que os Queens of the Stone Age regressarão este ano a Portugal, atuando no segundo dia do festival NOS Alive, a 13 de julho.

Leia aqui alguns dos comentários dos fãs que estiveram presentes no concerto, feitos nas redes sociais:

"Podem explicar-me porque abandonaram o palco? [O concerto] Só valeu metade do que paguei. Um excelente início arruinado por um não-final"

"Bom concerto, mas [porquê] só 14 canções? Não entendo porque tocaram 20 noutras cidades e menos em Madison. Também pagámos pelos nossos bilhetes, queremos respostas"

"Estive junto aos técnicos de som. Os guardas-florestais apareceram antes de o sol se pôr para verificar os níveis de ruído. Pediram que se baixasse o som antes da 'Domesticated Animals'. Depois disso foi o descalabro"

"Ouvi de um empregado de bar que havia residentes a queixarem-se do barulho mesmo antes de o concerto começar"

"Na penúltima ou antepenúltima canção baixaram o som ao microfone do Josh [Homme], e ele pareceu frustrado e disse vários palavrões. Parecia que iam fazer um encore mas ligaram-se as luzes e isso não aconteceu. Suspeito que ele estivesse bastante zangado e bêbado"