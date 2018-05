Black Midi. Conhece este nome? É normal; não se trata propriamente de uma banda com currículo. No entanto, o grupo já está a ser encarado como "a melhor banda de Londres" - mesmo que pouco, ou nada, se saiba sobre ele.

Segundo o que se pôde apurar, os Black Midi são um quarteto originário de Croydon, cidade a sul de Londres, e não têm qualquer canção partilhada online. Aliás: metade das suas canções não têm sequer um título.

A sua página no Facebook não responde às dúvidas dos curiosos, não contendo muito mais informações do que as supracitadas. Os Black Midi têm conquistado alguma fama puramente através do passa-palavra - e do charme do seu secretismo.

A sua sonoridade, próxima do math rock, tem-lhes granjeado vários elogios. Quem os tem visto em concertos, corrobora a ideia de que são "a melhor banda" da capital britânica - e os poucos vídeos que existem no YouTube já estão a gerar algum burburinho. Nasceu uma estrela?