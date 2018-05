O Mutiny Festival, que se realizou em Portsmouth, na Inglaterra, foi cancelado após a morte de duas pessoas.

Uma rapariga de 18 anos e um rapaz de 20 terão ingerido drogas adulteradas, sendo transportados para um hospital local, onde acabaram por falecer.

Nas redes sociais, a organização do Mutiny alertou para a existência de "uma substância com uma potência perigosa" a circular pelo festival, pedindo aos festivaleiros para alertarem as equipas médicas em caso de doença ou desconforto.

As autoridades locais não suspeitam de crime, no que diz respeito às duas mortes, estando já a investigar o caso.

Após o sucedido, o Mutiny decidiu cancelar o último dia do evento, que se realizava este domingo, por motivos de segurança.

"De forma a manter toda a gente segura e em sinal de respeito para com os que faleceram, decidimos não abrir as portas hoje", afirmou a organização, em comunicado.