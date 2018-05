Chama-se “Radio Gemini” e é o novo álbum de David Fonseca. Depois do primeiro disco em português, “Futuro Eu” (2015), o músico voltou às canções em inglês e à vontade de fazer diferente, trocando a casa em Peniche, “berço” do álbum anterior, pela liberdade de escrever e gravar na estrada, com um pequeno sintetizador com gravador incorporado. Eternamente apaixonado pela música - a sua e a dos outros; não se cansa de elogiar Childish Gambino, Arcade Fire ou David Byrne -, David Fonseca é também um conversador de primeira água. Seguem-se os momentos altos de mais uma entrevista sumarenta.

Este novo álbum, “Radio Gemini”, tem um certo sabor a liberdade, a grito de Ipiranga... Foi esse o espírito que lhe assistiu?

O que existiu foi uma maneira muito livre de fazer música, sem questionar em que gaveta [se enquadra]. E isso acaba por se traduzir num exercício de liberdade. Mas o que me entusiasmou mais no disco foi o facto de não ter sido feito de forma estanque ou convencional. Pelo contrário: foi feito em movimento, porque graças à forma como a tecnologia hoje funciona, dei por mim a gravar sintetizadores dentro de aviões, a fazer vozes em comboios, carros ou quartos de hotel. Primeiro, por necessidade de tempo, depois [por opção]. Nesse aspeto, é um disco que traduz essa liberdade do momento; em vez de ser uma reflexão do que se passou lá atrás, foi tudo gravado no momento em que as coisas estavam a acontecer.

Quando fala em gravar em aviões ou quartos de hotel, fazia-o com o smartphone?

Não, com um sintetizador muito pequenino, que tem um gravador de quatro pistas. Dá para gravar vozes, para misturar, para samplar... No tédio das viagens comecei a fazer essas coisas, entusiasmei-me e ainda hoje ando quase sempre com esse instrumento de um lado para o outro, porque me permite ter ideias e executá-las em qualquer sítio.

Houve alguma coisa que o tenha surpreendido muito nestas gravações? Alguma canção que nunca imaginou vir a fazer, por exemplo?

Há uma canção que nunca pensei fazer: chama-se 'Anyone Can Do It' e é um tema de raiz trap, [género] associado ao hip-hop. Como é óbvio, não sou rapper, mas a canção [enquadra-se] nesse tipo de universo musical. Partiu de uma brincadeira muito simples e rapidamente se transformou numa canção muito curtinha, que me deu muito gozo.

Como tem sido a receção do público aos dois primeiros singles, 'So Get Up' e 'Oh My Heart'?

Muito boa. O primeiro tem uma raiz mais soul, o segundo é mais pop e mais variado na sua abordagem. Talvez o 'Get Up' seja mais consensual dentro do seu género, o 'Oh My Heart' recruta 20 pessoas a tocar bateria, com metais, parece uma old band americana... É diferente do que costumo fazer.

20 pessoas? Mas trabalhou com muita gente em estúdio?

Não. Trabalhei quase sempre sozinho e depois fui buscar umas pessoas aqui e ali, para alguns temas, quando não sabia tocar os instrumentos. Mas gigantesca parte do disco foi feita sozinho, com os meus próprios recursos, com os meus sintetizadores.

O disco segue uma ideia de programa radiofónico. Que papel teve a rádio na sua vida de fã de música?

O papel da rádio é gigantesco. Foi através da rádio que comecei a ouvir música a sério, porque até aí só ouvia - como toda a gente da minha idade, nos anos 80 - a música que passava na televisão. Quando eu tinha 12 ou 13 anos, o que passava na televisão era o que se ouvia. Só depois comecei a ouvir o “Som da Frente” e os programas mais alternativos. Quando vim para Lisboa comecei a ouvir a XFM e passei a ter uma ligação muito maior com aquilo que eles passavam, porque era música que eu nunca tinha ouvido.



No disco, a rádio apareceu porque estava muito interessado na ideia de frequência. De uma pessoa estar a viver numa determinada frequência de pensamento, de ação. Pensei chamar-lhe “Frequência Gemini”, mas não funcionava tão bem. “Radio Gemini” era mais abrangente, porque o disco funciona como uma playlist. Não é por acaso que o disco tem exatamente uma hora - é uma hora de programa, como se eu fizesse o meu próprio programa de rádio. Como fiz rádio durante muito tempo, e adorava e planeava aquilo até ao milímetro, agradou-me voltar à ideia de construir uma sequência.



Inicialmente, o disco era para se chamar “Gemini”. Porque era um disco sobre uma dualidade, sobre elementos contraditórios. Mas à medida que o fui fazendo, percebi que não tinha dois elementos contraditórios, mas vários, à luta uns com os outros. Daí a ideia de frequência.

Gémeos é o seu signo. Qual a sua relação com a Astrologia?

Eu sou Gémeos, por isso é que chamei ao disco “Gemini”. Mas sinceramente não ligo nenhuma aos signos. (risos) Mas gosto da metáfora: a luta entre os dois [lados], a existência de um lado negro e de um lado positivo... É um simbolismo que dá jeito.

O vídeo de 'Oh My Heart' foi filmado no Japão. Como teve essa ideia?

Quis fazer o vídeo num sítio onde a minha figura parecesse tão diferente do resto que [de imediato] eu estaria a habitar um sítio diferente. O vídeo seria, então: acerca de duas coisas: da pessoa que está à frente da câmara e de tudo aquilo que me envolvia. Não é a primeira vez que faço um vídeo acerca de cidades: há alguns anos fiz o 'Hold Still', sobre a cidade de Londres, e desta vez fiz sobre o Japão, o que é mais fácil, porque para um europeu tudo soa deslocado da nossa realidade, então é muito fácil ter um um pano de fundo radicalmente diferente da pessoa que está no centro.



Estava à procura disso e também de um vídeo que fosse divertido, o que não é muito comum. Apesar de a minha música me apontar como pessoa muito melancólica, não o sou, de todo, por isso achei que era altura de fazer um vídeo que retratasse a minha forma de ser, mais natural. Sem grandes filtros, sem ser um ator. Simplesmente punha-me à frente da câmara e cantava a música, como a pessoa que sou.

Depois aproveitei para viajar [como turista no Japão], mas foi um vídeo muito trabalhoso, porque para conseguir aquelas imagens tão diversificadas fui a muitos sítios, nas cidades de Osaca, Cobe, Quioto e Tóquio. São sete horas de gravação!

No último álbum, falou em realizadores como David Lynch ou os irmãos Coen. Se o novo disco fosse um filme, quem o realizaria?

Este é mais bicudo. Punha o Spike Lee. Porque é um álbum com muitos confrontos. Parece que há ali coisas que não estão bem resolvidas e entram numa certa jigajoga emocional. O Spike Lee ou o Wes Anderson, só porque gosto muito dele e dos seus filmes. (risos)

Falou em coisas mal resolvidas e confrontos internos... Está a passar por uma fase dessas?

Quando fiz o disco estava, provavelmente. Mas a música é um subterfúgio maravilhoso. Acho que toda a gente os tem, e quando não os temos a vida é muito violenta. Eu sou um grande defensor dos hobbys. Tenho a vantagem de a música ser o meu hobby e também a minha profissão. Mas gosto muito de fotografia e uso-a como hobby. Todos precisamos de um subterfúgio para encontrarmos uma calma emocional.



Para mim, a música funciona nesse sentido. A vantagem, ou desvantagem, é a exposição; ponho-me a jeito para ser analisado ou observado. Cada um poderá tirar a sua ilação. No entanto, sou vago o suficiente para deixar lugar a outras interpretações. É um truque simples, mas que funciona para mim. Todos os meus discos têm uma força muito específica, mas o que acontece no fim é torná-los mais vagos.



A música pop também é isso: tornar tudo mais vago de forma a poder assentar noutros territórios, noutras vidas que não necessariamente a minha, noutras situações que não a que eu vivi, porque não percebo que interesse teria para uma pessoa ouvir uma coisa que fosse particular à minha pessoa - seria um exercício narcisista e desinteressante.



Num disco pop, que as pessoas vão ouvir em situações radicalmente diferentes, que eu não posso controlar, acho que devem servir todas as circunstâncias possíveis.



Eu percebo a ideia das pessoas que se querem sentar a ouvir música, mas também a das que põem música a tocar a caminho da praia, como pano de fundo. A música pop tem de servir ambas as situações, não pode ser estranha em nenhuma delas. Quando me dizem: “mas a música é para ser ouvida com atenção!”, eu acho que não. Acho que deve ser o que é. Deve servir para as situações onde cai, de forma às vezes totalmente inesperada, e tornando as coisas sempre diferentes do que eram antes de a música entrar em cena.

Como aquelas pessoas que só querem ouvir música em vinil ou num sistema de som muito sofisticado?

Confunde-se muito ouvir música com audiofilia. Isso é uma doença! É indiferente estarem a ouvir música ou outra coisa qualquer. Há quem retire muito prazer da natureza dos sons, e eu também trabalho essas coisas! Em estúdio, trabalhamos a equalização dos sons, onde eles se colocam. Mas, do ponto de vista artístico, é pouco interessante estar demasiado focado nisso, porque no final a maior parte das pessoas vai ouvir as canções no telemóvel.



Tal como os vídeos...

Exatamente. Uma pessoa pode fazer o vídeo com a maior qualidade possível, para ser visto nos ecrãs todos xpto, mas eles vão ser vistos em ecrãs deste tamanho [dos telemóveis]. Estranho é quando as pessoas escolhem ver concertos nesse ecrã, também. No sítio do concerto e no momento do concerto! Isso é que não consigo entender bem. Mas são fases. Se eu num concerto for ter com o público, são mais os telemóveis que vejo do que as mãos e as caras. E eu estou ali, frente às pessoas. Nunca compreenderei, mas se calhar dali a dez anos as pessoas vão pensar que não fez muito sentido e mais valia terem estado ali, no momento. Sinais dos tempos.

E a capa do disco, também é da sua autoria? Como nasceu o conceito?

Sim! Procuramos sempre soluções que unam todo o processo, e geralmente começa na capa. E a capa é um pouco como o disco: parece uma pessoa meio dandy, mas vi as várias fotografias que tinha tirado e aquela sobresssaiu logo. Tem uma boa disposição e é isso que não costumo ver na capa dos meus discos. Tem uma certa autoironia. Não é propriamente séria nem brincalhona e combina com a letra das canções - eu não queria aparecer meio nu na capa, não tinha nenhuma atração por fazer isso! Por isso, achei que a melhor [solução] era tapar aquilo tudo com as letras e daí nasceu uma espécie de conceito do disco. Foi uma coisa em andamento.

Quem é a Alice Wonder que canta no tema 'Resist'?

Em todas as digressões, costumo fazer concertos em Espanha. E, numa dessas digressões, a minha agência pôs uma miúda, a Lucia Scansetti, a fazer a primeira parte dos meus concertos em Madrid e Barcelona. Nessa altura, ela tinha 15 ou 16 anos. Eu conheci-a lá, trocámos contactos, comecei a segui-la nas redes... E certo dia ela postou um vídeo no Instagram a cantar com outra miúda, que se chama Alice Wonder. Ela começa a cantar e eu fiquei atónito: mas quem é esta miúda? Comecei a segui-la nas redes e vi que tinha um canal do Youtube, e fiquei fascinado pela voz dela. Ela tinha 17 anos, mas se eu fechasse os olhos parecia a Ella Fitzgerald, misturada com a Nina Simone, a Adele e a Amy Winehouse! Decidi que tinha de fazer alguma coisa com ela. Quando esta canção apareceu, convidei-a para fazer um dueto. Mandei-lhe um email e entretanto ela já assinou pela BMG - vai lançar um disco a solo no final de agosto. Acho que ainda vamos falar muito dela, é uma estrela em ascensão. Eu tive a sorte absurda de me ter cruzado com ela quando ainda era uma desconhecida, e de ela ter aceitado.

Recentemente, a Rita Redshoes partilhou um desabafo no Facebook, lamentando um certo declínio na sua popularidade... Alguma vez sentiu o mesmo?

Qualquer percurso artístico é duro. Quando quis ser músico, o meu pai perguntava muitas vezes se eu tinha a certeza, porque achava que era um caminho muito difícil. Claro que isto foi no início, antes de tudo acontecer, antes do sucesso dos Silence 4. Mas a ideia do sucesso é muito difícil de entender. Como fazemos isto continuamente, percebemos que é difícil mantermo-nos numa espécie de “onda” - uma pessoa nunca pode ser o artista do momento em todo o momento, isso não é possível. E tem de saber dialogar todas essas partes e mudanças que acontecem nas vidas artísticas. Confesso que nunca me coloquei nessa posição de achar que as coisas são tremendamente difíceis, porque nunca estou muito preocupado se as coisas estão a correr assim tão bem ou tão mal. Estou mais preocupado com o que vou fazer a seguir: sempre.



Qualquer percurso artístico tem altos e baixos. A natureza da profissão é essa e eu aceitei isso há muito tempo. Comparando com os meus pais: o meu pai foi bancário a vida inteira, a minha mãe professora primária. Eram profissões muito estanques; hoje não, ser professor já não tem nada de seguro. Eu escolhi uma profissão que já sabia não ser segura. Mas como estou sempre à espera que alguém me “cuspa” desta profissão, para voltar a ser o que eu queria ser, que era fotógrafo, nada para mim é uma surpresa! (risos) Sinto sempre que há alguma coisa boa a retirar da minha profissão.

Como antigo nerd, vítima de bullying na escola, alguma vez imaginou que, aos 44 anos, estaria aqui a falar da sua profissão como músico?

Nunca! Como todos os miúdos de 20 anos, eu achava que as pessoas [na casa dos 40] eram extremamente chatas, e que eram muito velhas! E tinha razão. Porque geralmente aos 40 a maior parte das pessoas parece que quer encostar à box. “Já fiz tudo o que queria fazer, agora quero viver uma vida sossegada”.



Há uma expressão muito usada na tira do Calvin and Hobbes, “o agulhão do gado”. Eu sinto que o “agulhão do gado” não me deixa entrar nesse rame-rame da vida. Não consigo, porque a vida não me deixa. Isso manteve-me uma pessoa diferente do que eu achava que me ia tornar. Achei que ia ser uma pessoa tão chata como as outras. Não é que não seja chato, sou é um chato muito hiperativo, com uma vontade muito grande de fazer coisas. Sou uma pessoa diferente, naturalmente, mas a vontade e o ímpeto de fazer as coisas são os mesmos.



Agora, se pensar no miúdo que fui, e se alguma vez pensava que ia andar aqui a fazer estas coisas, não. De todo. Achava que ia ter uma vida muito calma e que ia ser remetido para uma daquelas profissões que adoro, como o contraponto do teatro. Coisas que nunca ninguém vê! Eu via-me sempre a fazer essas coisas, porque era uma pessoa muito tímida. Aos 14 anos, queria ser cameraman. E não existe trabalho mais anónimo! Queria ser o tipo que estava lá atrás a fazer as coisas dele, para quem ninguém olhava, que tinha o seu trabalho técnico, meio artístico, mas que era ausente de tudo aquilo. Com o tempo, percebi que era demasiado agitado para ser ausente, que tinha muitas coisas para dizer e que queria fazer parte de qualquer coisa que fosse... Quando esse desejo existe, já não podemos ser o cameraman. Por mais timidez que se tenha, temos de passar para outro sítio qualquer.

Essa timidez ainda subsiste?

Muitas vezes! Na minha profissão consegui banalizá-la e pô-la de lado. Mas às vezes surge nos momentos mais horríveis, nas situações em que menos antevejo. Na minha vida pessoal, quando aparece uma pessoa nova, numa situação que acho embaraçosa, a minha timidez aparece toda e só me quero enfiar num buraco e desaparecer. Luto muito contra isso. E coro muito. Acho divertido, uma pessoa com 44 anos ainda corar, mas coro imenso e fico atrapalhado. Mas é a minha forma de ser e acho que as pessoas compreendem; é como se lá dentro ainda houvesse um miúdo, e isso é positivo.

Ainda faz coleção dos insultos mais originais que recebe na internet?

Claro! Adoro isso. E refreio-me muito para não responder. Tenho muito mais vontade de responder aos insultos do que aos elogios. Mas tento não fazê-lo por consideração pelas pessoas que me elogiam. Vou dar mais importância aos que não gostam de mim? Mas continuo a achar tão divertido como no início, porque não levo nada disso muito a sério e porque acredito que a relação que temos com os media não pode ser muito séria. É impossível: eu não conheço aquelas pessoas, elas não me conhecem a mim, então há apenas uma ideia que se faz de uma coisa qualquer.

Acompanhou a saga do Festival da Eurovisão em Portugal?

Seria impossível não acompanhar! Não sou o maior ouvinte da Eurovisão, mas acompanhei porque se passou cá e porque tinha muitos colegas presentes. Vi um bocadinho da final, fui júri da eliminatória portuguesa... da minha zona, de Leiria. Mas não acompanhei o fervor das polémicas, acho que isso é tudo folclore. Quando apareceu aquela coisa toda do Diogo [Piçarra, acusado de plágio], fiz questão de lhe mandar mensagem, porque conheço-o. Mandei mensagem a dizer: “não ligues, porque este folclore nada tem a ver com o teu percurso”. Eu achava que não havia razão nenhuma para aquele alarido, mas quando o alarido chega àqueles níveis, já não há razoabilidade nenhuma, é mais fogo de artifício do que outra coisa.

Não gostaria de participar no festival, portanto?

Fui convidado e pensei sobre isso… Não vou dizer que nunca hei de participar, porque não sei o futuro, mas não tenho grande vontade de participar, especialmente depois desse tipo de polémicas. Essa parte nada tem a ver com música e ser sugado por um mundo que nada tem a ver com música custa-me, porque a única razão pela qual faço isto é musical. E a coisa do concurso também não me agrada muito.

Fui júri, concorrer é que seria mais complicado. Eu pergunto-me: o que é que aconteceu às outras canções que concorreram ao festival? Parece que desaparecem num ato inglório. As canções da Isaura, do Júlio Resende e tantas outras teriam merecido mais tempo de antena. Mas depois a Eurovisão acaba por se tornar uma coisa radicalmente diferente, com um alcance diferente, que às vezes tem a ver com a música e outras não. Isto é uma visão de fora, mas se calhar se o Salvador ou a Luísa [Sobral] te falassem, dir-te-iam a mesma coisa.



Deve ser muito violento estar dentro daquilo, é uma coisa dura, com um impacto absurdo. E no festival deste ano viu-se que não [tem a ver com a] música, porque se tivesse não se viam muitas das coisas que lá se veem, que têm mais a ver com o folclore do que com o ato musical, de criação. Talvez um dia [a ideia participar] me atraia pela ironia de toda a situação. E não seria o primeiro concorrente a fazê-lo. Já vi artistas de renome internacional a concorrer ao Festival da Canção. Mas teria de achar o meu espaço para o fazer, e ainda não o encontrei.

O que tem ouvido nos últimos tempos?

Quando estou a ensaiar e a gravar, não tenho muito tempo, mas nos intervalos vou ouvindo o que consigo. Confesso que a última coisa que ouvi com atenção foi o Childish Gambino, que é absurdo - aquele vídeo, com aquela canção, é tudo inacreditável, em bom! Eu vejo muitos vídeos, e quando carreguei no play estava a fazer outra coisa. Nos primeiros 20 segundos, quando ele dispara o primeiro tiro, voltei atrás e pensei: espera lá, que acho que vou ver uma coisa diferente! Não estava à espera de uma coisa assim. E espanta-me que a América não produza mais Childish Gambinos. É um sítio onde nunca os opostos se viveram de uma forma tão absurda! Depois até tive curiosidade em ver a música fora do vídeo, a ver se sobrevivia, e é incrível! Tudo aquilo é fora de série. Ele é um artista absurdo, de vários pontos de vista.

Seguindo o exemplo do Ryan Adams, que no Instagram anda a escolher um dos seus discos para cada dia da semana, o “Radio Gemini” é um disco para que dia? Sexta à noite?

É claramente um disco de sexta à noite. É um entrar pelo sábado violento e depois repetir tudo no sábado, para ter um domingo muito difícil! Apesar de conter alguma melancolia, não é acerca disso. Por norma, os meus temas estão muito encostados a essa parede, mas também a muitas outras coisas que acho interessantes e nunca tinha explorado. Mas o disco vive num sistemático clima de festa; mesmo não está em clima de festa, o ambiente à volta é um ambiente de festa, o que às vezes tem os seus momentos mais complicados. Mas é um disco agitado, não é um disco de quarta ou quinta-feira. É um disco agitado à séria, daquelas festas que começam a acontecer numa sexta às 3h da manhã… como o [filme] “Nova Iorque Fora de Horas”. É assim que eu vejo este disco: começou a acontecer uma coisa e nunca mais parou de acontecer…

“Radio Gemini” já estás nas lojas. A 29 de maio, David Fonseca atua no Convento de São Francisco, em Coimbra; a 9 de junho na Casa da Criatividade de São João da Madeira e a 19 de junho no Cine-Teatro Louletano, em Loulé. Datas aqui.