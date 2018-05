Os Capitão Fausto estão de volta com 'Sempre Bem', primeiro single do novo álbum, "A Invenção do Dia Claro", que foi gravado em São Paulo, no Brasil, em dezembro passado, e tem chegada às lojas prevista para o último trimestre do ano.

Sucessor de "Capitão Fausto Têm Os Dias Contados", de 2016, o quarto disco da banda de Lisboa conta com produção de Rodrigo "Funai" Costa. Os coros deste primeiro single, cujo vídeo pode ser visto abaixo, são assegurados por Catarina Wallenstein, Constança Rosado e Madalena Tamen.

"Desde o início que o disco foi imaginado para incluir a ideia que tínhamos de 'Brasil' na nossa forma habitual de fazer música", diz a banda em comunicado oficial, "nunca foi intenção fazê-lo à maneira de lá mas sim procurar a apropriação de alguns elementos sónicos ou melódicos mais específicos, retirando.os do seu contexto habitual para servirem as nossas canções".

Ainda segundo a banda, as novas canções falam "da relação com a rotina, da complexidade das relações humanas e do fatalismo inexorável do amor".