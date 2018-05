Liam Gallagher partilhou uma fotografia em que surge ao lado da sua filha mais velha, Molly, fruto da sua breve relação com Lisa Moorish, vocalista da banda Kill City, nos anos 90.

No ano passado, o ex-Oasis revelou que nunca havia conhecido Molly pessoalmente. "Ela foi bem alimentada e vestida, e andou em boas escolas", disse então.

"Ela está melhor com a mãe. Não é bom forçar estas coisas", acrescentou. Vinte anos depois, deu-se finalmente o encontro entre Liam e Molly, hoje com 21 anos, partilhado no Instagram: