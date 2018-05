A morte de Júlio Pomar, ontem, aos 92 anos, foi assinalada com pesar por vários músicos portugueses.

Cristina Branco, em cujo rosto o artista se inspirou para pintar o busto da República Portuguesa, escreveu: “Obrigada por tudo. E tudo é muito, querido Júlio. Grata para sempre”.



Em 2015, Júlio Pomar havia também oferecido letras a Cristina Branco e Carlos do Carmo, que em declarações à RTP contou que estava a gravar quando soube da morte do amigo. “Fiquei rouco. Há pessoas e pessoas; ele era um ser superior. Como ser humano, do ponto de vista artística, tinha um sentido de humor extraordinário... um grande companheiro”, afirmou o cantor, revelando que, no disco que se encontra a preparar, cantará um fado da autoria de Júlio Pomar.

No Instagram, também Aldina Duarte, Gisela João e Joana Machado se despediram de Júlio Pomar, com Paulo Furtado e Ricardo Ribeiro a fazerem o seu elogio no Facebook.



O corpo do pintor e escultor estará em câmara ardente a partir das 18h de hoje, 23 de maio, no Teatro Thalia, em Lisboa. O funeral está marcado para quinta-feira, 24 de maio, às 16h, e será reservado à família.