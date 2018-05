Björk voltou à televisão ontem, depois de uma pausa de oito anos, para atuar no programa de música britânico "Later... with Jools Holland". A artista islandesa levou consigo um grupo de flautistas e apresentou os temas 'Courtship', do mais recente "Utopia", e 'The Anchor Song', recuperado a "Debut".

Além de Björk - que também será "cabeça de cartaz" de uma versão longa do programa, a ser exibida no sábado, devendo tocar mais um tema - passaram por "Later... with Jools Holland" as Breeders e Laura Marling com o projeto Lump, que a junta a Mike Lindsay dos Tunng.

Veja abaixo as atuações de Björk.