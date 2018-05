José Cid deu uma entrevista a Rui Unas, na qual se debruça sobre o seu percurso na música e o seu hobby de criação de cavalos, entre outros assuntos.

Sobre a adesão que a sua música tem em Portugal, o músico afirma: “Nós em Portugal não gostamos muito do que temos de bom. É um problema cultural”.



“Somos o melhor povo do mundo, 50 vezes melhores que os espanhóis. Em tudo! [Os espanhóis] nunca tiveram uma Amália, nunca tiveram um Carlos Lopes ou uma Rosa Mota. Nunca tiveram um [Cristiano] Ronaldo, nem vão ter”, afiança.



Na entrevista a “Maluco Beleza”, o programa de Rui Unas no Youtube, José Cid conta ainda como, nas suas incursões profissionais em Espanha, optou por cantar “com uma voz mais cigana”.