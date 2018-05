Os Garbage preparam-se para celebrar os 20 anos de "Version 2.0" com uma reedição - que junta as canções do mítico álbum a um disco bónus com lados b - e a BLITZ falou com a vocalista Shirley Manson sobre o período áureo da carreira da banda.

Questionada sobre aquilo de que sente mais saudades do final dos anos 90, a cantora respondeu, entre gargalhadas: "das minhas mamas de quando era nova. Penso que isso é a única coisa de que sinto mesmo saudades".

"Não sou o tipo de pessoa que fica muito nostálgica quando pensa no passado", acrescentou logo de seguida, "olho quase sempre em frente, quero é viver novas aventuras no dia de hoje… não importa muito o quão cheia de aventuras era a minha vida há 20 anos, preciso é de ter energia que me empurre para a frente agora".

A artista remata que, mesmo não tendo nostalgia do passado, se sente "muito agradecida por termos feito parte de um período que permitiu que o rock alternativo florescesse. Sinto-me muito grata por ter sido essa a nossa boa sina".

Recorde abaixo o vídeo de 'I Think I'm Paranoid', uma das canções de maior sucesso de "Version 2.0". A reedição do álbum de 1998 chega às lojas a 22 de junho.