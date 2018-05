Tem lugar esta noite o primeiro de dois concertos que Roger Waters dará na Altice Arena, em Lisboa, para apresentar ao vivo os temas do seu último álbum - e o primeiro em 25 anos -, Is This The Life We Really Want?.

Os concertos fazem parte da digressão Us + Them, que começou há precisamente um ano, a 21 de maio de 2017. Até final de agosto, Roger Waters irá percorrer países como a Espanha, França, Itália, Polónia, Dinamarca, Letónia ou Rússia, antes de rumar à América do Sul.

Os alinhamentos dos concertos, que não se têm alterado desde o início da digressão, irão certamente agradar aos fãs dos Pink Floyd: clássicos como "Welcome to the Machine", "Wish You Were Here", "Another Brick in the Wall Part 2" ou "Money" não serão esquecidos.

O espetáculo terá início com "Breathe", também dos Pink Floyd, e contará com apenas 4 canções de Waters a solo: "Déjà Vu", "The Last Refugee", "Picture That" e "Smell the Roses". Para o final está reservada "Eclipse", antes de um encore com "Mother" e "Comfortably Numb".

Um espetáculo que não se fará só de música; os fãs que se desloquem até à Altice Arena poderão contar com visuais psicadélicos, luzes e fumo e, claro, mensagens políticas - em particular anti-Donald Trump.

Os concertos de Roger Waters na Altice Arena terão início pelas 21h, só existindo bilhetes para o de amanhã, a preços que vão dos 60 euros (plateia em pé) aos 90 euros (golden circle). Os bilhetes para as bancadas estão já esgotados.

Confira aqui o alinhamento completo do concerto:

Speak To Me / Breathe

One of These Days

Time

Breathe (Reprise)

The Great Gig in the Sky

Welcome to the Machine

Déjà Vu

The Last Refugee

Picture That

Wish You Were Here

The Happiest Days of Our Lives

Another Brick in the Wall Part 2

Another Brick in the Wall Part 3

Dogs

Pigs (Three Different Ones)

Money

Us and Them

Smell the Roses

Brain Damage

Eclipse

Encore

Mother

Comfortably Numb