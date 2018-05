Portugal tem acompanhado o crescimento de Sam Smith em palco e hoje recebeu-o de braços abertos numa noite que o próprio assumiu ser especial por várias razões: além de ser a última data da digressão europeia de apresentação do mais recente álbum, “The Thrill of it All”, foi o seu primeiro concerto em nome próprio em solo nacional… e aconteceu na véspera de completar 26 anos. Não houve “parabéns”, mas foi um serão recheado de canções melancólicas e apaixonadas, cantadas em coro e a plenos pulmões por uma sala muito bem composta e recetiva. “Sei que a minha música é um bocado deprimente, mas vou dar o meu melhor para saírem daqui de alma cheia”, atirou a dada altura. E não parece ter havido grandes queixas.

Do alto dos seus quase metro e noventa, envergando um fato rosa velho, Smith comandou a multidão com uma espontaneidade refrescante e uma voz encorpada perto da perfeição. A amplitude vocal do inglês permite-lhe subir às notas mais altas com uma leveza admirável e sacar rendilhados ziguezagueantes como se nada fosse. Começa e termina sentado numa cadeira colocada estrategicamente na ponta pontiaguda da passadeira que o deixa muito perto dos fãs. É com a nova ’Burning’, entregue quase a capella, que dá as boas-vindas a Lisboa e cedo percebemos que não há qualquer desconfiança por parte do público, que se manteve atento durante pouco mais de hora e meia de espetáculo.

Com uma melancolia que não consegue desligar, Smith foi-se passeando por canções que já ganharam estatuto de clássicos e temas novos que não desvirtuam aquilo que tem vindo a fazer desde que se estreou em 2013, com o EP “Nirvana”. Da soul que embala ‘One Last Song’ e o coro gigante de ‘I’m Not the Only One’, apresentadas bem no início, ao drama de ‘Writing’s on the Wall’ (canção do filme “Spectre” de James Bond que lhe valeu um Óscar) - “quão dramático foi isto?”, questiona no final -, passando por uma solene ‘Lay Me Down’, especial porque “foi a que deu início a isto tudo”, uma incursão jazzy por ‘His Eye is on the Sparrow’ de Lauryn Hill e versões personalizadas dos temas que gravou com os eletrónicos Disclosure - primeiro a dançável ‘Omen’ e depois uma releitura acústica e calminha do sucesso ‘Latch’ -, o músico foi construindo uma noite feliz.

Smith tem a fibra dos grandes. E se será preguiçoso compará-lo a George Michael e Elton John - por muito longe que possa estar do génio de ambos, acaba por juntar características dos dois - não nos parece descabido notar que a sua música parece querer nascer das cinzas que Amy Winehouse e Leonard Cohen deixaram para trás. Tudo na sua presença em palco está bem estudado, mas nada parece maquinal porque é desarranjado pela espontaneidade com que comunica com a plateia. “Nos últimos cinco anos da minha vida tive o privilégio de viajar por sítios incríveis com músicos fantásticos que se tornaram alguns dos meus amigos mais próximos”, assume antes de apresentar, um a um e de forma enternecedora, os elementos da belíssima banda que o acompanha na estrada.

Apesar de chegar a ‘Say it First’ e ‘Midnight Train’ já perdendo algum gás (e desprendendo a nossa atenção), o cantor consegue, de um modo geral, escapar à monotonia que canções sombrias carregam consigo alternando entre a bonita guitarra arranhada do “velhinho” ‘Nirvana’, a agitação de ‘Money on My Mind’ (provavelmente a pop mais acessível que gravou até hoje) e ‘Like I Can’ e o funk, com direito a coreografia e tudo, de ‘Restart’. Acelerando para o final, puxa de duas belíssimas cartadas: ‘HIM’ começa embebido em teclas dramáticas e termina banhado num manto de luzes arco-íris (“escrevi esta canção para dizer que amor é amor”), sublinhando assim o cariz LGBT de um dos momentos mais intensos de “The Thrill of it All”, e ‘Too Good at Goodbyes’ encerra o corpo principal do alinhamento com direito a coro gigante.

Regressa ainda para um curto mas intenso encore, subindo uma escadaria em caracol desvendada depois de aberta a estrutura em forma de cone que fundeia o palco. Arranca ao som de uma acústica e minimalista ‘One Day at a Time’ e termina em grande com ’Stay with Me’, debaixo de uma chuva de confetti, e o gospel grave de ‘Pray’. “Espero que cheguem a casa em segurança. Quero ver-vos muito, muito em breve”. Assim seja.