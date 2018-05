A estreia da segunda temporada de Por 13 Razões foi adiada pela Netflix.

A plataforma tomou esta decisão após novo tiroteio numa escola dos EUA, desta feita em Santa Fé, Texas.

No tiroteio morreram dez pessoas, oito estudantes e dois professores, e outras dez ficaram feridas.

Um dos episódios desta segunda temporada da série versaria sobre um massacre escolar falhado, o que levou a Netflix a adiar a sua estreia por razões de sensibilidade.

"Estamos com as vítimas do tiroteio em Santa Fé, e com todas as vítimas de violência pelas armas. À luz desta tragédia, decidimos cancelar a estreia da segunda temporada de Por 13 Razões", afirmou a plataforma, em comunicado.