Os Beach House acabam de editar "7", o sétimo álbum de originais, e a BLITZ falou com Victoria Legrand, vocalista e multi-instrumentista da banda norte-americana, sobre "um disco de mudança" e o regresso a Portugal.

Desde que se estreou em solo nacional, em 2008, a dupla de Baltimore tem regressado de forma consistente para tocar em festivais e concertos em nome próprio, voltando no próximo mês de setembro para tocar no Coliseu dos Recreios, em Lisboa (dia 25), e no Teatro Sá da Bandeira, no Porto (dia 26).

"Não há lugar nenhum como Portugal", começou por dizer a artista, "sentimos um calor incrível e vivemos sempre momentos mágicos quando vamos aí. Há qualquer coisa nos edifícios, na água, no ar... É um sítio muito especial".

Ressalvando que nunca foram tocar a África e que da Europa de Leste só conhecem mesmo Praga, na República Checa, Legrand acrescenta: "de todos os locais onde já estivemos, Portugal, por uma razão que não sabemos qual é, foi o país que nos acolheu logo no início. Isso deixa-nos muito agradecidos e nem queremos questionar-nos sobre o assunto".

"Sentimo-nos muito sortudos por podermos experienciar este amor maravilhoso sempre que chegamos aí", diz ainda, "e esperamos que as pessoas continuem a sentir isso da nossa parte, esse sentimento que nutrimos por Lisboa, pelo Porto e pelos outros locais onde já tocámos".