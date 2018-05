Elton John deverá atuar no casamento do Príncipe Harry, este fim de semana.

A participação do músico no enlace ainda não foi confirmada pela família real britânica mas, segundo o site TMZ, poderá acontecer na cerimónia religiosa, que será transmitida na televisão, ou na festa exclusiva para convidados.

Elton John é um amigo de longa data da família real, tendo sido próximo da Princesa Diana e cantado 'Candle in the Wind' no seu funeral.

No passado mês de fevereiro, o cantor cancelou dois concertos agendados para o fim de semana do casamento real, o que dá força à notícia do TMZ. Em 2011, o inglês foi um dos convidados do casamento do irmão de Harry, William, embora não tenha atuado.

Quanto a outras possíveis atuações no casamento de Harry e Meghan Markle, e contrariamente ao que chegou a ser aventado, as Spice Girls não se deverão reunir para a ocasião, uma vez que, entre os convidados, se encontram apenas três das cinco cantoras: Victoria Beckham, Emma Bunton e Geri Halliwell.



Recentemente, Ed Sheeran e Sam Smith - que hoje dá, em Lisboa, o último concerto da digressão - mostraram interesse em atuar na cerimónia, caso fossem convidados para tal.



Confirmadas oficialmente estão as atuações de vários coros e músicos clássicos, entre os quais o violoncelista de 19 anos, Sheku Kanneh-Mason, dirigidos por James Vivian, diretor da capela de St. George, no Castelo de Windsor.

O Príncipe Harry e Meghan Markle casam amahã, sábado, 19 de maio, às 12h.