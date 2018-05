Há um novo mistério a tomar conta das redes sociais. Um simples clip de áudio tem motivado discussões mais ou menos acesas sobre aquilo que se escuta: "Yanny" ou "Laurel"?

Na gravação, uma voz gerada por um computador diz uma palavra, que muitos dizem ser "Yanny" (dita por uma voz mais aguda) e outros tantos afirmam ser "Laurel" (numa voz grossa e masculina).

As diferenças entre as perceções de cada um têm uma explicação, segundo David Alais, da Escola de Psicologia da Universidade de Sydney.

Ao jornal The Guardian, Alais explicou que este caso pode ser um exemplo de um "estímulo percetualmente ambíguo", que leva a que o cérebro não se consiga decidir em relação ao que está a ver ou ouvir.

No entanto, há quem também "culpe" a perceção que cada um tem de determinadas frequências; pessoas com capacidade para escutar frequências mais agudas escutarão "Yanny", ao passo que as outras escutarão "Laurel".