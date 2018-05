A MTV suspendeu a produção do programa Catfish, após o apresentador Nev Schulman ter sido acusado, por uma antiga participante, de assédio sexual.

Ayissha Morgan, que esteve no programa em 2015, partilhou alguns vídeos no YouTube onde acusa o apresentador de a ter assediado durante as gravações.

Schulman já negou estas acusações, dizendo que os casos referidos por Ayissha "nunca aconteceram". "Felizmente, tenho vários colegas que estiveram no programa durante esse período que estão disponíveis para contar a verdade", acrescentou.

"Fui sempre muito claro em relação à minha vida e tomarei, sempre, responsabilidade pelas minhas ações. Mas estas acusações são falsas".

Nev Schulman é o apresentador de Catfish desde 2012, sendo também o seu produtor executivo.