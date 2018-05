“Tranquility Base Hotel & Casino”, o novo álbum dos Arctic Monkeys, está a ser recebido de forma pouco consensual pelos fãs e pela crítica especializada e são muitos os que se questionam sobre o facto de ser um disco bastante diferente dos anteriores.

Alex Turner, líder da banda britânica, explicou agora, em entrevista à Radio X, que foram as suas influências culturais que os levaram a decidir gravar um álbum muito pouco parecido com "AM", de 2013.

"Penso que tem muito a ver com as influências literárias que ganhei nos últimos anos. Há provavelmente uma lista inteira de razões pelas quais é diferente de 'AM', mas essa é certamente uma delas", começa por dizer o músico.

E acrescenta: "no passado, aquilo que andava a ler e a ver não se refletia tanto na música que fazemos como agora. Penso que não estava a deixar essas coisas entrar".

Recorde-se que os Arctic Monkeys regressam a Portugal este verão para apresentar o novo álbum no palco do NOS Alive. A banda atua no dia 12 de julho, primeiro dia do festival de Algés, ao lado dos Nine Inch Nails, Snow Patrol e Khalid.