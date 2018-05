Madonna anunciou esta tarde, no Twitter, Facebook e Instagram, que o seu novo single será lançado em breve. Na legenda de uma imagem que inclui o título da nova canção, 'Beautiful Game', a artista escreve "que eu nunca aprendi... Em breve".

Confirmando que voltou a trabalhar com o produtor francês Mirwais, com quem trabalhou nos álbuns "Music", "American Life" e "Confessions on a Dance Floor", acrescenta de seguida as hashtags #music #magic e #mirwais. Veja abaixo.