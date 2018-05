Os norte-americanos Incubus e os portugueses David Fonseca e GNR vão atuar em agosto o festival de Vilar de Mouros, foi hoje anunciado. O festival, que remonta à década de 1960, decorrerá este ano de 23 a 25 de agosto na localidade minhota.

Com o cartaz ainda por fechar, foram também anunciados, numa apresentação à imprensa, em Lisboa, Crystal Fighters e Plastic People. Estes cinco nomes juntam-se aos já anunciados The Pretenders, John Cale, Peter Murphy, Los Lobos, Human League e Public Image Limited (PiL).

Na apresentação do festival à imprensa, o promotor Paulo Ventura disse que construir o alinhamento deste festival "não é uma coisa simples". "O nome do festival e o que construiu ao longo dos anos... Eventualmente terá sido maltratado pelo meio", lamentou Paulo Ventura, referindo que o cartaz tem "de viver dentro do que o festival pede". O festival volta a ter a EDP como patrocinador oficial.

O recinto terá novamente capacidade para cerca de 15 mil pessoas, mas a organização quer melhorar e tornar mais confortável a área de restauração. Vilar de Mouros tem condições que "só quem lá está é que sabe", disse o presidente da junta de freguesia de Vilar de Mouros, Carlos Alves, sublinhando a ligação do espaço com a natureza, a proximidade de uma praia fluvial e a zona de campismo. Por seu lado, o presidente da Câmara Municipal de Caminha, Miguel Alves, resumiu: Vilar de Mouros tem um "'slow' festival, para mastigar tranquilamente".