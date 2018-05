Horas antes da Grande Final do Festival Eurovisão da Canção, Salvador Sobral concedeu uma entrevista ao programa online "Diário de Bordo", na qual voltou a deixar duras críticas ao evento.

Recorde-se que Salvador Sobral havia dito, há dias, que a canção que venceu o festival este ano - 'Toy', de Netta Barzilai" - era "uma música horrível", o que reafirma de forma bastante mais dura nesta entrevista.

Explicando que, nos ensaios do certame do ano passado, nunca cantava 'Amar Pelos Dois' da mesma forma ("só quando contava", esclareceu), Sobral distanciou-se dos demais concorrentes: "O problema deles é que têm de cantar sempre igual. E, ainda por cima, o que cantam é [utiliza expressão vernacular]".

Sobre o fim do seu "mandato" enquanto vencedor do festival da Eurovisão, o cantor não escondeu algum alívio: "é o funeral do Salvador Eurovisão e o nascimento do Salvador músico. Era assim que eu gostava que fosse vista a coisa", admitiu.

Já fisicamente recuperado do transplante de coração a que foi sujeito, Salvador Sobral queixou-se ainda da exposição a que foi sujeito enquanto vencedor da Eurovisão, revelando viajar várias vezes para fora do país, onde não é reconhecido.

"Adoro ir a Paris, onde ninguém me conhece. Eu estou lá e as pessoas tratam-me mal. Gosto de ser mal tratado pelos empregados de mesa. Uma coisa que aqui não acontece, e ainda bem. Mas eu vivo num mundo que não é real, onde toda a gente tem excesso de zelo comigo", lamentou.

Veja a entrevista a Salvador Sobral: