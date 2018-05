SuRie, a representante do Reino Unido na final da Eurovisão, deu uma entrevista sobra a invasão de palco que aconteceu enquanto cantava na Altice Arena, no passado sábado.

“Fiquei com uns arranhões, mas estou bem”, disse a cantora no programa This Morning.

Sobre a chegada do homem ao palco, SuRie garante que só o viu quando se aproximou de si, para lhe tirar o microfone.

“Não tive tempo para ter medo. De repente, ele estava ali e a segurança já o tinha agarrado. Fiquei sem microfone durante uns segundos, mas a canção continuou a tocar, as pessoas no público continuaram a cantar. Entretanto vi o microfone no chão e pensei: vou acabar de cantar a canção”.



Sobre o facto de ter recusado repetir a atuação, SuRie explica: “Falámos sobre isso, mas estava orgulhosa da minha performance. Tinha trabalhado para aquele momento, e nos Jogos Olímpicos também não podemos repetir a corrida dos 100 metros se tivermos o atacador desapertado”.



Garantindo que não esperava ou desejava receber mais pontos por piedade, SuRie mostrou-se grata pelo apoio dos fãs nas redes sociais e lembrou: “O Festival da Eurovisão começou uns anos depois da II Grande Guerra, quando todos estavam a fazer o luto de toda aquela tristeza e daquele medo. E as nações juntam-se para cantar”.



O Reino Unido terminou em antepenúltimo lugar, acima da Finlândia e de Portugal.